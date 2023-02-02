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الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت زراعية في دوما

تاريخ النشر: 02/02/2023 - 09:03

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت زراعية في دوما
هدم لمنشآت سكنية وزراعية صباح اليوم في دوما (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، منازل ومنشآت سكنية زراعية، وعمليات تجريف، في بلدة دوما قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأجبرت قوات الاحتلال التي رافقت الجرافات، العائلات الفلسطينية على إخلاء منزلهم والمنشآت السكنية والزراعية تمهيدا لهدمها.

وقال رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، إن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الشرقية من البلدة برفقة آليات وجرافات إسرائيلية، قبل أن يبدأ بعمليات هدم فيها، تزامنا مع تكثيف تواجده العسكري.

وأوضح دوابشة أن "قوة للاحتلال شرعت بالاقتحام قرابة الساعة الـ 07:00 صباحا برفقة ضباط من الإدارة المدنية وجرافة كبيرة، وتمركزت في منطقة الكسارة التي تتواجد فيها منشآت وبركسات زراعية فلسطينية".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم عدد من المنازل في دوما، معربا عن خشيته من أن يكون هدم المنزلين مقدمة لهدم منازل أخرى وتشريد أهلها.

ونوه إلى وجود قرابة الـ 150 إخطارا لهدم بركسات ومنازل وشوارع في محيط قرية دوما، بحجة وجودها في منطقة مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو.

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