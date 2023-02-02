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هنيّة إلى مصر الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 02/02/2023 - 12:34

هنيّة إلى مصر الأسبوع المقبل
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، هنية ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، دعوة رسمية لزيارة مصر الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن الزيارة "تأتي في إطار التواصل المستمر بين الحركة والقاهرة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن الزيارة "تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدّسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية".

ولم يكشف قاسم عن المزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي يعتزم هينة لقاءها، أو مدة هذه الزيارة.

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، أن وفدا من قادتها برئاسة الأمين العام زياد النخالة، سيبدأ زيارة لمصر الأسبوع القادم.

وقال المتحدث باسم الحركة، داوود شهاب، إن "الزيارة غير مرتبطة بشكل أساسي بالتطورات الأمنية الجارية في الساحة الفلسطينية".

وأوضح أن "الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين المصريين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات، وسيناقش قضايا مختلفة مع الأشقاء المصريين وسيبحث التطورات الجارية معهم".

ودأبت مصر على لعب دور الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوفق التصعيد في قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

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#إسماعيل هنية
#حماس
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