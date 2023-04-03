الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سند سمامرة من الظاهرية

قالت هيئة الشؤون المدنية، في تصريح مقتضب، إن طواقمها في مديرية دورا استلمت جثمان الشهيد سند محمد سمامرة، من بلدة الظاهرية في الخليل، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، جثمان الشهيد سند محمد سمامرة، على حاجز الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة الشؤون المدنية، في تصريح مقتضب، إن طواقمها في مديرية دورا استلمت جثمان الشهيد سند محمد سمامرة، من بلدة الظاهرية في الخليل، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه.

الشهيد سند محمد سمامرة

وتعرف الد الشهيد سمامرة على جثمان نجله خلال تسليمه على حاجز الظاهرية جنوب الخليل بعد 3 أشهر من استشهاده بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل".

واستشهد سمامرة عقب تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن، في 11 كانون ثاني/يناير الماضي، قرب منطقة جبل الخليل.

يشار إلى أنه ومنذ عودة الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بلغ عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى اليوم 114 شهيدا، بالإضافة إلى 256 جثمانا تحتجزهم في مقابر الأرقام.