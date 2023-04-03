الاحتلال يقتحم المصلى القبلي من المسجد الأقصى ويجبر المعتكفين على مغادرته

ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه، والمرابطين، على مغادرته.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المصلى القبلي من المسجد الأقصى المبارك، وباحاته.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه، والمرابطين، على مغادرته.

يذكر أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة، قد أطلقت دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد "الفصح" اليهودي، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة، خلال فترة العيد.

وكانت "جماعات الهيكل" و"حركة نعود للجبل"، قد رصدت مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال العيد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، قد اقتحمت المسجد الأقصى، قبيل انتصاف ليل الأحد، وعمدت إلى إخلاء المصلّى القبليّ من المعتكفين.

وأجبرت قوات الاحتلال المعتكفين على الخروج بالقوة، كما هددت من تواجد هناك بالاعتقال في حال لم يخلِ المكان.

يأتي ذلك فيما كانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من النقب، خلال تواجده في المسجد لتأدية الصلاة، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت.

وفرضت سلطات الاحتلال، الجمعة الماضي، قيودا على وصول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي. ورغم ذلك، أدّت جموع غفيرة، الصلاة في المسجد؛ إذ أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن "250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى".