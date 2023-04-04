إصابات إحداها خطيرة واعتقالات بالضفة والقدس

في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما تم اعتقال 8 فلسطينيين.

أصيب 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمدينة رام الله ومخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها أثناء مداهمات لمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما تم اعتقال 8 فلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "إصابتان بجروح متوسطة في الأطراف السفلية بالرصاص الحي وصلت مستشفى بيت جالا الحكومي، وإصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن وصلت مستشفى اليمامة خلال عدوان الاحتلال على مخيم الدهيشة".

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي إحداها في الصدر وصفت بالخطيرة، واثنين في القدم، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم: محمد أبو صدود، ومحمد العاص، وروضة أبو عجمية، ومالك المحسيري، وضياء الجعفري، ووليد عوينة، وإسماعيل فراج، وعبد الله عوض، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، وأصابت 3 شبان بالرصاص الحيّ في الأطراف السفلية بعد مواجهات اندلعت فيها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمير عطايا عقب اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، فيما اعتقل الاحتلال الشابين محمد بدر ومحمد أبو سراج من بلدة بيت لقيا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور حسام مسك، بعد دهم منزله وتفتشيه، فيما اعتقلت سيدة فلسطينية من مخيم شعفاط في القدس.

ومن محافظة الخليل جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مركبة بعد محاصرتها في بلدة جبع جنوب المدينة، فيما أطلق مقاومون النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حي خلة العامود، واعتقلت معتصم النابلسي، فيما أطلق مقاومون النار تجاه دوريات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة ومناطق مجاورة.

وشملت الاعتقالات كايد حمد من بلدة عينابوس، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه بشكل دقيق.