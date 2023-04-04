اشتباكات في نابلس وجنين وإصابات قرب رام الله

اندلعت اشتباكات عنيفة في المكان، وسمعت أصوات انفجارات، حيث قام شبان بإلقاء عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لحي خلة العامود بنابلس.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومناطق في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث بلغ عن اشتباكات واستهداف لقوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع.

واقتحمت عدة جيبات عسكرية إسرائيلية، مدينة نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر معتصم النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي في شارع حلاوة.

واعتقلت قوات الاحتلال معتصم النابلسي ونقلته إلى جهة مجهولة، فيما اعتقلت القوات كايد حمد عقب اقتحام منزله في بلدة عينابوس.

واندلعت اشتباكات عنيفة في المكان، وسمعت أصوات انفجارات، حيث قام شبان بإلقاء عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لحي خلة العامود بنابلس.

وقالت مجموعات عرين الأسود" في بيان مقتصب: "في هذه الأثناء مجموعاتنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصليات من الرصاص والعبوات مَحلية الصنع".

وفي محافظة جنين، أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال عند مدخل بلدة جبع، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

وقالت "سرايا القدس- كتيبة جبع" في بيان مقتضب إن "مجاهدونا تمكنوا فجر اليوم من التصدي لقوات وآليات الاحتلال المقتحمة للبلدة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر نعمة وبيت لقيا غرب رام الله، وبلغ عن 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة كفر نعمة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بدر ومحمد أبو سراج من بلدة بيت لقيا.

وأصيب العشرات بحالات اختناق في بلدة مردا قضاء سلفيت، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة فجرا، حيث أطلقت قنابل الغاز وقنابل الصوت.