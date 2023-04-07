الشرطة الإسرائيلية تعتدي على المصلين عند المسجد الأقصى

قام عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على المصلين عند باب "حطة" أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة لدى محاولتهم الدخول لأداء صلاة الفجر، بحسب شهود عيان

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على عشرات الفلسطينيين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة فجر يوم الجمعة.

وقال شهود عيان إن الشبان حاولوا دخول المسجد، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتهم، عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالهراوات.

وأضافوا أن الشرطة اعتدت أيضا على أصحاب البسطات من الباعة المتواجدين على أبواب الأقصى.

وأوضحوا أن الشرطة الإسرائيلية منعت من هم دون الأربعين من دخول المسجد، لكن العشرات من الشبان تمكنوا من كسر الطوق الأمني ودخلوا إلى المسجد قبل دقائق من أذان الفجر.

بدورها، حمّلت حركة "حماس"، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداء الشرطة على المصلين في المسجد الأقصى.

وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، عزت الرشق، في بيان: "إن هذا الاعتداء يعد إمعانا في جرائم الاحتلال وتصعيدا خطيرا والشعب سيواصل احتشاده في الأقصى والدفاع عنه".

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.