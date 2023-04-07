الفصائل الفلسطينية عن عملية تل أبيب: "رد طبيعي على جرائم الاحتلال بالأقصى"

باركت الفصائل الفلسطينية بعملية تل أبيب، وأكدت أنها "رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا".

من مكان العملية في تل أبيب (Gettyimages)

ردت الفصائل الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة على عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح؛ فيما استشهد منفذ العملية بعد انقلاب سيارته وإطلاق النار عليه من قبل عناصر شرطة.

وقالت حركة "حماس" إن "استمرار اعتداءات الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى ستزيد جذوة المقاومة اشتعالا داخل فلسطين وخارجها، بل ستفجر المنطقة في وجه الكيان الصهيوني، وهو وحده من يتحمل عواقب ذلك".

وحيت "الأعمال البطولية للمقاومة في الضفة وغزة ومن لبنان، وحراك شعبنا وأمتنا في مختلف الساحات، وندعو للمزيد منه، فالأقصى معركتنا جميعا، ونحذر العدو من الاستمرار في التمادي بالعدوان على شعبنا ومقدساته".

وباركت حركة "الجهاد الإسلامي" عملية تل أبيب، وأكدت أنها "رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا".

وأضافت أن "هذه العملية البطولية والنوعية تثبت قدرة شعبنا ومقاومته على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال وتعيد تصويب بوصلة الصراع باتجاه قلب العدو المجرم".

وأشادت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بعملية تل أبيب، وأكدت أن "هذه العملية جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين".

وليل الخميس – الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية ضد أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في عدة مناطق بقطاع غزة، فيما ردت فصائل فلسطينية برشقات صاروخية تجاه ما يعرف بـ"مستوطنات غلاف غزة"، دون وقوع إصابات.

وجاءت الغارات عقب إعلان الجيش إطلاق 37 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل الغربي، غداة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.