غزة: قصف الاحتلال يخلف أضرارا بمنازل ومرافق صحية وتعليمية

قصف الاحتلال في غزة يخلف تسبب بأضرار في عدد المرافق التعليمية والصحية وفي عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية والمركبات.

آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة، الليلة الماضية (Getty Images)

خلّف قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الليلة الماضية، أضرارا جسيمة في منازل مواطنين وعدد من المرافق الصحية والتعليمية.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار في عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية والمركبات.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الغارات الإسرائيلية ليلا خلفت أضرارا في مستشفى "الدرة" للأطفال شرق مدينة غزة، دون أن تبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القصف "تسبب بحالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى من الأطفال ومرافقيهم".

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في القطاع، في بيان مقتضب، تعرض أحد مرافقها للأضرار من جراء غارة إسرائيلية شرقي غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في غزة أن القصف الإسرائيلي لأرض زراعية شرقي مدينة غزة أدى لانهيار منزل قريب من المكان، دون الإبلاغ عن إصابات.

بدوره، قال أحد سكان منطقة "التفاح" شرقي غزة ويدعى أبو ماهر، إنهم تفاجؤوا بوابل من الغارات الإسرائيلية على منطقة سكنهم في ساعة متأخرة فجر الجمعة.

وأضاف أبو ماهر أنه "خلال تهيؤنا لإعداد مائدة السحور حدثت سلسلة من الانفجارات الضخمة نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب منا".

وأوضح أن القصف تسبب بحالة من الهلع والخوف لدى المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

وتساءل مستنكرا: "لا ندري ما الهدف من وراء قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان؟"، مستدركا: "لكننا رغم ذلك سنبقى صامدين في وجه الاحتلال".

وخلال الليل، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في عدة مناطق بغزة، فيما ردت فصائل فلسطينية مسلحة برشقات صاروخية تجاه مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة".

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي الخميس، إطلاق 37 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل شمالي البلاد، غداة الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والاعتداءات على المصلين.