غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز على عدد من الشبان

أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع على عدد من الشبان شرقي المحافظة الوسطى ومدينة خانيونس جنوب القطاع.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية على الحدود الشرقية لقطاع غزة مساء اليوم، الأحد، عددا من الشبان شرقي المحافظة الوسطى ومدينة خانيونس جنوب القطاع مساء اليوم، الأحد، بالرصاص وقنابل الغاز.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز على تجمهر لعدد من الشبان شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل، شرق المحافظة الوسطى، دون الإبلاغ عن إصابات.

ومما يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا استهداف أي تجمهر للسكان أو المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، والتنغيص على حياتهم ومهاجمتهم.