اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات باشتباكات بنابلس

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس أسفرت عن إصابات.

واعترف جيش الاحتلال، في بيان، بإصابة اثنين من جنوده خلال انسحاب قواته من مدينة نابلس، فجر اليوم، وقال: "أثناء خروج القوات من المدينة، أطلقت النيران على مركبتين عسكريتين، وأصيب ضابط وجندي بجروح طفيفة بشظايا وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى".

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال 4 أشخاص في أنحاء الضفة المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم، ومصادرة مركبة وسلاح من طراز "كارلو" محلي الصنع، وقال إن قواته تعرضت لإلقاء عبوات ناسفة وحجارة وإطلاق النار.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة من منطقة الجبل الشمالي في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات استهدف خلالها مسلحون دوريات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع، ما تسبب بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن شابين أصيبا بشظايا الرصاص وتم تقديم العلاج الميداني لهما، كما سجلت حالة سقوط طفيفة، و10 إصابات بالاختناق.

اقتحام مخيم العين في #نابلس وسط إطلاق نار من المقاومين تجاه قوات الاحتلال وإشعال الإطارات مطاطية pic.twitter.com/xq8tcl8BAL — موقع عرب 48 (@arab48website) April 10, 2023

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المحافظة، واعتقلت الشاب مصعب اخليل من منزل عائلته بعد تفتيشه بشكل دقيق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غربي رام الله، كما اقتحمت قوات أخرى مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وفتشت عددا من المنازل.

وأصيب طفلان، برصاص قوات الاحتلال في قرية رأس كركر غربي رام الله.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الطفلين أصيبا برصاص الحي في القدم، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة "عين أيوب" القريبة من البلدة.

ونفذ فلسطينيون، 21 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 11 عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" في بيان له، إلقاء ثلاث زجاجات حارقة، بالإضافة لـ 7 نقاط مواجهة في الضفة الغربية.