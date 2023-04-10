عربدة المستوطنين بالضفة: اعتداءات واقتحامات بحماية قوات الاحتلال

تجمهر عشرات المستوطنين في منطقة النشاش وأغلقوا المدخل الرئيسي للبلدة الواصل بين محافظتي بيت لحم والخليل.

أقدم مستوطنون مساء اليوم، الإثنين، على مهاجمة مركبات المواطنين على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وجاء في التفاصيل، أن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة وعلى دوار بلدة بيتين، بحماية قوات الاحتلال وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.

كما تجمع مستوطنون آخرون قرب مستوطنتي "حلميش" و"دوليب" المقامتان على أراضي المواطنين شمال وغرب رام الله.

إلى ذلك، أغلق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء اليوم، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفيد بأن عشرات المستوطنين تجمهروا في منطقة النشاش وأغلقوا المدخل الرئيسي للبلدة الواصل بين محافظتي بيت لحم والخليل.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم مستوطنون منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ومتنزه بلدية يطا في قرية الكرمل جنوبا تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي التفاصيل، اقتحم عشرات المستوطنين منطقة باب الزاوية متوجهين نحو موقع أثري حسب زعمهم في "شارع بئر السبع"، يطلقون عليه "قبر عتنائيل بن قنز".

وداهمت قوات الاحتلال الشارع وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، منوها إلى أن المستوطنين توجهوا نحو منطقة "قبر عتنائيل بن قنز"، وهم يرقصون ويغنون ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إخلاء الشارع من المارة لتسهيل وصول المستوطنين.

كما أقدم عشرات المستوطنين من المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا وهي "ماعون، وكرمئيل، وحفات يئير، وسوسيا، ومتسبي يائير، وحفات ماعون، وافيجال، وبيت يتير" وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، على اقتحام متنزه بلدية يطا والسباحة في بركة الكرمل.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الناشط في المقاومة الشعبية، محمد علي الشواهين، ما أسفر عن إصابته برضوض.

كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدة منازل تطل على الطرق المؤدية إلى البؤر الاستيطانية وعلى المتنزه لتأمين حماية المستوطنين.