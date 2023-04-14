الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 58 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح بنابلس.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت نحو المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 مواطنا بالاختناق.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام صوبهم، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان من المسجد الأقصى بزعم تلويحهم بأعلام فصائل فلسطينية وترديد هتافات عقب صلاة الجمعة.

ومما يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 700 فلسطيني من القدس خلال الربع الأول من العام الجاري بينهم 110 أطفال و24 امرأة وفتاة.