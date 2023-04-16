مصرع شاب إثر تعرضه للدهس غرب سلفيت

لقي الشاب علي حسن أبو وزة، في الأربعينيات من عمره، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس على مفرق مستوطنة "بركان" قرب بلدة حارس غرب مدينة سلفيت، مساء اليوم الأحد.

وبحسب مصدر طبي إسرائيلي، فإن الفقيد تعرض للدهس على شارع 505 قرب مستوطنة "بركان".

ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان بعدما باءت محاولات إنعاشه بالفشل.

كما أسفر الحادث الذي أدى إلى اصطدام بين سيارتين، عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق من اليوم، توفي شاب (34 عاما) من بيت لحم متأثرا بجراحه إثر تعرضه لحادث طرق في المدينة قبل أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن "خبراء الحوادث باشروا التحقيق في حادث سير وقع بمدينة بيت لحم قبل حوالي أسبوعين نتج عنه إصابة الشاب المذكور في حينه إصابة بليغة".

وأضاف أنه جرى نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى أن أعلن الأطباء عن وفاته اليوم.