بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين قبالة بحر رفح

قالت لجان الصيادين في بيان لها إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب مدينة رفح، مؤكدةً انقطاع الاتصال بقاربين على متنهما عدد من الصيادين.

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، أربعة صيادين قبالة ساحل جنوب قطاع غزة، وصادرت قاربين للصيد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن زوارق حربية إسرائيلية هاجمت مركبي صيد لصيادَين من مدينة غزة كانا يعملان في بحر المحافظة الجنوبية، واعتقل الجنود صيادين اثنين كانا على متنيهما، وسط إطلاق قنابل إنارة.

وقالت لجان الصيادين في بيان لها إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب مدينة رفح، مؤكدةً انقطاع الاتصال بقاربين على متنهما عدد من الصيادين.

وأضافت لاحقًا أنه جرى اعتقال 4 صيادين غرب رفح ومصادرة حسكتين للصيد، دون الإشارة إلى هوية المعتقلين وحالتهم.

وتكثف سلطات الاحتلال من اعتداءاتها اليومية بحق الصيادين، بدعوى اختراقهم المساحات المحددة للصيد، التي تتفاوت من منطقة إلى أخرى في البحر الذي لا يتجاوز طول ساحله 30 كيلومترا، ما يوقع اعتقالات في صفوف الصيادين ويكبدهم خسائر مادية فادحة.