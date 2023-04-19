هدم محلات تجارية بالخليل وإخطارات وقف البناء في نعلين

داهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين بالدوريات العسكرية، وسلمت إخطارات وقف بناء لأصحاب منازل قيد الإنشاء في المنطقة الجنوبية من البلدة.

هدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، 5 محلات تجارية على الأقل، بالبلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أخطرت بوقف العمل والبناء في ثلاثة منازل وبركسين في بلدة نعلين قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد ظهر الأربعاء بلدة نعلين وسلمت منازل إخطارات وقف بناء.

وداهمت قوات الاحتلال البلدة بالدوريات العسكرية، وسلمت إخطارات وقف بناء لأصحاب منازل قيد الإنشاء في المنطقة الجنوبية من البلدة.

كما اقتحم الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا وقام بتصويره من الداخل.

وأفاد رئيس مجلس بلدي نعلين يوسف خواجا، بأن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من البلدة، وسلمت إخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل، تعود لكل من: أحمد صبحي عميرة، وحمد محمد موسى، ومحمود محمد موسى.

وأضاف خواجا أن قوات الاحتلال سلمت عطا موسى، ومخلص شهوان إخطارين بوقف البناء والعمل في بركسين لتربية الماشية.

إخطارات وقف البناء في نعلين

إلى ذلك، هدم مستوطنون 5 محلات تجارية على الأقل، في البلدة القديمة بمدينة الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت لجنة إعمار الخليل، إن المستوطنين هدموا عددا من المحلات التجارية في منطقة الحسبة بالبلدة القديمة من الخليل.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن المحلات الخمسة هي جزء من السوق المعروف بسوق العتق "الرابش"، ويقع بالقرب من مسجد السنية ومقابل لجامع الأقطاب داخل منطقة الحسبة القديمة.

وخلال شهر آذار/مارس الماضي، نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 436 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تراوحت الانتهاكات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.