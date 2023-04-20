اشتباكات مع الاحتلال قرب طولكرم ونابلس

اقتحمت قوات الاحتلال جبل النصر بمخيم نور شمس بطولكرم، وسط إطلاق قنابل مسيلة للدموع، حيث تم تفعيل صافرات الإنذار في المخيم، وذلك بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي تعرضت لإطلاق نار متقطع من قبل شبان بالمخيم.

اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الخميس، بين مجموعات فلسطينية مسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة طولكرم وقرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال جبل النصر بمخيم نور شمس بطولكرم، وسط إطلاق قنابل مسيلة للدموع، حيث تم تفعيل صافرات الإنذار في المخيم، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال التي تعرضت لإطلاق نار متقطع من قبل شبان بالمخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم نور شمس، مع اتساع الاشتباكات المسلحة بالمخيم، فيما لوحظ تواجد مشاه لقوات الاحتلال بين نور شمس وذنابة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حازم قرعاوي نجل القيادي في حركة حماس النائب فتحي قرعاوي، عقب اقتحام منزله في مخيم نور شمس.

وعاثت قوات الاحتلال خرابا في منزل قرعاوي وممتلكات العائلة ومركبات الجيران خلال اقتحام المخيم.

وأصدرت مجموعة "الرد السريع" التابعة لكتائب "شهداء الأقصى" في منطقة طولكرم بيانا قالت فيه: "يا جماهير شعبنا العظيم، جنودكم يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويخوضون معركة الكرامة والشرف في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، جنبا إلى جنب مع باقي فصائل المقاومة، ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، وعدم تناقل معلومات المقاومين أو تصويرهم وعدم تناقل الإشاعات".

وفي محافظة نابلس، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة عقربا جنوب نابلس، واحتجزت عددا من الشبان، بعد عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب حاجز زعترة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، واعتقلتب قيس عبد الكريم أرشيد.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة تصديا لقوات الاحتلال، فيما أصدرت "كتيبة الفجر" بيانا جاء فيه: "مقاتلونا يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة بيتا، وتمطرها بوابل من الرصاص".

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عارورة شمال غرب المدينة.

ونفذ فلسطينيون 13 عملا مقاوما بالضفة والقدس، ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وشملت أعمال المقاومة، 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإعطاب آلية عسكرية، واندلاع مواجهات.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز حوارة في نابلس، ومستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم، فيما اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في جنين.