قوّات الاحتلال تقطع أذان العشاء في المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة، بحجة احتفالات المستوطنين في ساحة البراق.

قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أذان العشاء بالمسجد الأقصى المبارك، الإثنين، ومنعت مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة، بحجة احتفالات المستوطنين في ساحة البراق (الحائط الغربي للأقصى).

واقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتدى أفراد من الشرطة على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

عناصر الاحتلال خلال اقتحام المسجد

وأفادت دائرة الأوقاف، الإثنين، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وصادرت قوات الاحتلال محتويات مصلى باب الرحمة بعد تحطيمها.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء السبت الماضي، مصلى باب الرحمة كذلك، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وخربت التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، تعقيبا على ذلك، إن "اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة واستمرار منع ترميمه، يؤكد طمعه بالمصلى وجميع مساحة المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى".

وأضاف خطيب المسجد الأقصى "هذه التصرفات العدوانية تتعارض مع جميع القوانين الدولية الخاصة بحرية العبادة، والمصلى جزء أصيل ولا يتجزأ من الأقصى لا يمكن التنازل عنه".

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