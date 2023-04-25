إصابات بمواجهات ليلية مع الاحتلال بالضفة

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أثناء اقتحام بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

أصيب عدد من الفلسطينيين في ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الثلاثاء، بجروح متفاوتة وفي حالات اختناق، وذلك خلال مواجهات ليلية اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل، بلدة تقوع قضاء بيت لحم، وداهمت منزلا، وفتحت النار صوب إحدى المركبات.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت تقوع وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، حيث اندلعت إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال منزل محمود الأمور، وفتشته، كما وأطلقت الرصاص صوب مركبة عرفات الأمور، وأصابتها وحطمت زجاجها.

وأصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أثناء اقتحام بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان وحاولت مصادرة سيارة، ما تسبب باندلاع مواجهات أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص المعدني إحداها بالرأس، والعشرات بالاختناق.

وتتعرض بلدة قراوة بني حسان لعمليات اقتحام مستمرة، كان آخرها فجر اليوم تخللها مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين ياسين عبد الفتاح بشارات، أثناء مروره عبر بوابة البقيعة الحديدية.

ونفذ فلسطينيون 16 عملا مقاوما في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، أسفرت عن 9 إصابات في صفوف الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 16 عملا مقاوما، توزعت ما بين عملية دهس واحدة، و4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة واحدة، إلى جانب مواجهات مع الاحتلال وإلقاء حجارة في 10 نقاط بالضفة.