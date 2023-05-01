إصابة شاب برصاص مستوطن جنوب جنين

نفذ مستوطنون هجوما على قرية سيلة الظهر جنوب جنين، وأصيب شاب برصاص أحدهم حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

أصيب شاب بالرصاص الحي مساء، الإثنين، خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وأفاد مستشفى "ابن سينا" التخصصي في جنين بأن "شابا يبلغ 24 عاما من العمر أصيب بالرصاص الحي في الصدر من قبل مستوطن".

وجاء في بيان المستشفى أن "الشاب من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقد وصفت حالته بالمتوسطة".

وقال شهود عيان إن "أحد المستوطنين أطلق النار على منازل في بلدة سيلة الظهر"، وأضافوا أن "الاعتداء تم من قبل مجموعة من المستوطنين خلال وجودهم في مستوطنة ’حومش’ المخلاة".

وتتعرض قريتا بُرقة وسيلة الظهر لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

ويحاول مستوطنون مهاجمة منازل الفلسطينيين والعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ العام 2005، والواقعة على أراضي قريتي برقة وسيلة الظهر.

ويستوطن حوالي 650 ألف في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما جرى احتلال الضفة الغربية والقدس.

ومنذ شهور تزداد حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة للبلدات من أجل تنفيذ اعتقالات لفلسطينيين.