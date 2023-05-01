الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا وحصار مواطنيها لليوم العاشر

تواصل قوات الاحتلال وضع حواجزها العسكرية على مداخل أريحا ومخارجها الرئيسة، وإيقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا وحصارها لليوم العاشرأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الإثنين، مدخلي أريحا الشماليين ببوابة حديدية ومكعبات أسمنتية، وذلك مع تواصل حصار المدينة لليوم العاشر على التوالي وعقب استشهاد فتى وإصابة عدد آخر من المواطنين برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر فجرا.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية في طريق "البنانا لاند" المؤدية إلى طريق المعرجات، ووضعت مكعبات أسمنتية في طريق "هيئة التدريب" المؤدية إلى قرية العوجا، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشرقي صباحا بمكعبات إسمنتية.

يذكر أن قوات الاحتلال نصبت بوابتين حديديتين يوم 22 آذار/ مارس الماضي على المدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، وبذلك يواصل الاحتلال تضييق الخناق على المواطنين في أريحا وخصوصا مخيم عقبة جبر الذي شهد اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال لليوم العاشر على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال وضع حواجزها العسكرية على مداخل أريحا ومخارجها الرئيسة، وإيقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد الفتى جبريل كمال اللدعة (17 عاما) وأصيب 8 شبان بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قوة عسكرية مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

وأكد شهود عيان أن اللدعة استشهد بعملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال، حيث أطلقت القوات الرصاص عليه من مسافة صفر وبشكل مباشر في رأسه وتركته ينزف، ومنعت الشبان ومركبات الاسعاف من الوصول إليه.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في المخيم، فيما بلغ عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم ومدينة أريحا المحاصرة من قبل الاحتلال لليوم العاشر على التوالي.

وباستشهاد الفتى اللدعة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية ومدينة القدس إلى 106 شهداء.