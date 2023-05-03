الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ الخميس

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، مساء الأربعاء، أن طواقمها ستتسلم صباح غد الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ من بلدة سنيريا جنوب قلقيلية.

وأفادت الهيئة بأنه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة... من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتمّ استلام جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما)، صباح غد الخميس".

وأوضحت أن سلطات الاحتلال ستسلّم جثمان الشهيد "عند البوابة الجنوبية لمدينة قلقيلية".

واستشهد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار/ مارس الماضي، شرق قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.

وفجر الأربعاء، استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان مقتضب إن هاشل مبارك (58 عاما)، من سكان شمال مدينة غزة، استشهد بفعل العدوان الإسرائيلي.