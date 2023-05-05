إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل جنوب قلقيلية

قالت مصادر محلية إن شابا من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، وآخر من مدينة أريحا، أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي والآخر بشظايا، في قدميهما، نُقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت اصابتهما بالمتوسطة.

أصيب شابان، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حبلة جنوب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن شابا من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، وآخر من مدينة أريحا، أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي والآخر بشظايا، في قدميهما، نُقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت اصابتهما بالمتوسطة.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان شمال الضفة الغربية.

وخرجت مسيرات منددة بالاستيطان على الأراضي الفلسطينية خرجت ببلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن 5 شبان أصيبوا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالبلدة.

وأشار شتيوي في بيان، إلى أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.​​​​​​​