الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وجنين

الاحتلال يعترف باعتقال 4 فلسطينيين في اقتحامات ليلية نفذتها قواته في الضفة المحتلة، في حين تشير المصادر الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين في محافظتي الخليل وجنين وصل إلى 8.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثمانية فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه اعتقل بالتعاون مع الشابات وقوات "حرس الحدود"، "أربعة مطلوبين" في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت إسحاق أبو هشهش ونجله مجدي، بعد تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ياسر حمدي العويوي، ومحمد شنب أبو ميالة، من مدينة الخليل.

خلال حملة الاعتقالات الليلة الماضية في الضفة المحتلة (تصوير: الجيش الإسرائيلي)

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسامة عز الدين إبراهيم، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، واعتقلت يزن إياد حنايشة من قباطية، بعد مداهمة منازل ذويهم،

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد العموري من مخيم جنين، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري.

وفي بيانه، اعترف جيش الاحتلال باعتقال 4 فلسطينيين، وقال إنه جرى اعتقال شخص من كفر راعي، وآخر من قباطية، بالإضافة إلى شخصين من منطقة الخليل.

وادعى الاحتلال مصادرة "سلاح من نوع طراز M16 وبندقية وطلقات نارية".

كما زعم الاحتلال رصد شخصين قاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الأمني الفاصل، قرب بلدة بيت دقو في منطقة القدس المحتلة.

وقال الاحتلال إن عناصره استهدفوا الفلسطينيَين بالرصاص الحي، ورصدوا إصابة أحدهما.

وادعى الاحتلال أن قواته التي اقتحمت بلدات الفوار (في الخليل) وكفر عقب (في منطقة القدس) والدوحة (في بيت لحم)، الليلة، تعرضت لرشقها من قبل الشبان الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وقال إن قواته ردت بوسائل وأدوات تفريج التظاهرات.