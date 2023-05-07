الاحتلال يستدعي الشيخ عكرمة صبري للتحقيق

استدعت سلطات الاحتلال، رئيس الهيئة الإسلامية في القدس وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق.

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأحد، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه، يوم غد، الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الشيخ صبري أنه "تلقى صباح اليوم (الأحد)، اتصالا من جهاز المخابرات الإسرائيلية يستدعيه للتحقيق صباح غد الإثنين"، دون أن يذكر البيان سبب الاستدعاء.

من جانبه، قال المحامي خالد زبارقة، الموكل بالدفاع عن الشيخ صبري، إن "الشيخ عكرمة صبري لم يقم بأية مخالفة قانونية، إنما يمارس عمله الطبيعي الديني والشعبي ويتفاعل مع قضايا المجتمع الحارقة".

وأوضح زبارقة في منشور أن "التحريض المنفلت على الشيخ عكرمة صبري من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة تضع سماحة الشيخ في خطر شديد على سلامته، كون هذا التحريض يقع على آذان المجموعات التي أصبحت تمارس الإرهاب المنظم بحق كل ما هو فلسطيني".

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن داهمت منزل الشيخ صبري واستدعته للتحقيق أكثر من مرة، ومنعته في الماضي من دخول الأقصى لفترات محددة.