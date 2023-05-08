اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

تركزت المداهمات والاقتحامات في محافظات جنين، وقلقيلية، ونابلس ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات في بعض المناطق، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدنية نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتركزت المداهمات والاقتحامات في محافظات جنين، وقلقيلية، ونابلس ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد البرغوثي من منزله في دير أبو مشعل قضاء رام الله.

كما اعتقلت القوات الأسير المحرر أسيد أبو بكر عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد قضاء جنين.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كرم شهوان عقب اقتحام منزله في بلدة حبلة.

إلى ذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس بعدد من الجيبات العسكرية. وانطلقت صافرات الإنذار في مخيم بلاطة عقب اقتحام المنطقة الشرقية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان وقبر يوسف شرق المدينة، ومنطقة الضاحية في نابلس.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية بنابلس، فيما انتشرت قناصة الاحتلال في محيط مقام يوسف.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة.

وقالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" في بيان مقتضب: "ينفذ مجاهدونا في هذه الأثناء استهدافات متواصلة لقوات الاحتلال في أكثر من محور في شارع عمان ومحيط مخيم بلاطة".