الاحتلال يهدم مدرسة "التحدي 5" مجددا و3 منازل غرب أريحا

يهدف الاحتلال من خلال هدم مدارس "التحدي" إلى محاربة التعليم وعرقلة وصول الأطفال والطلاب إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، خصوصا في التجمعات التي يحتاج فيها

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الأربعاء، مدرسة "التحدي 5" في منطقة "جب الذيب" في بيت تعمر شرق بيت لحم، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع والثالثة منذ إنشائها.

وجاء في التفاصيل، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها شاحنة كبيرة اقتحمت منطقة "جب الذيب"، وحاصرت مدرسة "التحدي 5" التي أعيد بناؤها من خلال خيمتين، وأغلقت المكان بشكل محكم ومنعت المواطنين من الوصول إلى المدرسة قبل أن تهدمها.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت المدرسة التي يتعلم بها 60 طالبا، يوم الأحد الماضي، قبل أن تقوم هيئة مقاومة الجدار وأهالي بيت تعمر بإعادة بنائها.

ومما يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 11 مدرسة منذ العام 2016، وكان آخرها الأحد الماضي مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب".

وسميت "مدارس التحدي" بهذا الاسم، للتأكيد على استمرار تقديم التعليم للأطفال في المناطق المهمشة وتلك المصنفة "ج"، والتي لا تسمح فيها سلطات الاحتلال ببناء المدارس.

وتمنع سلطات الاحتلال إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) التي تشمل 61% من مساحة الضفة الغربية دون تصريح، ويكاد الحصول عليه أمرا مستحيلا.

ويهدف الاحتلال من خلال هدم مدارس "التحدي" إلى محاربة التعليم وعرقلة وصول الأطفال والطلاب إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، خصوصا في التجمعات التي يحتاج فيها الطلاب إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى مدرستهم.

هدم 3 منازل غرب أريحا

في السياق، هدمت قوات الاحتلال اليوم 3 منازل في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وفي التفاصيل، هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل يعود أحدها للمواطن مصطفى فرج من القرية، والمنزلان الآخران لمواطنين مقدسيين.

ويأتي الهدم ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والتي تتمثل في هدم منازل وتسليم إخطارات بالهدم، كما ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.