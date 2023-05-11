اقتحامات للأقصى وماراثون تهويدي بالقدس الجمعة

تخطط "منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال القدس، بالإضافة إلى "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت عن إغلاقها شوارع وطرقات رئيسية في القدس ومنطقة البلدة القديمة الجمعة.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات فلسطينية للحشد والنفير في ساحات الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى "يوم توحيد القدس، الموافق 18 أيار/ مايو الحالي.

وتخطط "منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال القدس، بالإضافة إلى "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة.

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بالقدس

تنفذ بلدية الاحتلال بالقدس بالتعاون مع مؤسسات إسرائيلية يوم غد الجمعة، فعالية ركوب الدراجات الهوائية حول القدس المحتلة تحت عنوان جولة " حول ينابيع القدس".

وأعلنت بلدية الاحتلال عن إغلاقها يوم الجمعة العديد من الشوارع الرئيسية والطرق في مدينة القدس المحتلة، بسبب سباق الدراجات الهوائية، بالتزامن مع توافد المصلين للمدينة لأداء صلاة ظهر الجمعة في المسجد الأقصى.

ويغلق الاحتلال شارع بيت لحم وباب الخليل" جورة العناب" جنوب القدس المحتلة، يوم الجمعة لتسهيل مرور ماراثون الدراجات الهوائية.

وأشارت إعلانات بلدية الاحتلال إلى أن خدمة المواصلات العامة ستتوقف في معظم خطوط مواصلات شرقي القدس، وتعود الخدمة فور إزالة الحواجز الحديدية.

وتنظم الجولة ليومين في تاريخ 12 و23 أيار/مايو الحالي، وتبدأ من جسر جورة العناب، وتتجه نحو بلدة بيت صفافا والمالحة جنوب المدينة، وتصل حتى القسطل وعين كارم غربي القدس المحتلة.

وتبدأ فعاليات جولة المسار الأول للدراجات الهوائية بالقدس المحتلة من جورة العناب يوم الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا.

وعلقت بلدية الاحتلال وشرطة الاحتلال إعلانات تمنع بموجبها وضع السيارات ليلة الخميس في شارع بيت لحم، الذي يقع ضمن جولة فعالية ركوب الدراجات الهوائية.