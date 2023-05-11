مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

أفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال، فيما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

مواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال، فيما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتقالات واسعة في الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد بدران ابريوش بعد مداهمة منزله في منطقة واد سود بمدينة دورا قضاء الخليل، كما اعتقلت نعيم دراغمة من منزله بمدينة طوباس.

وطالت الاعتقالات أيضا، كل من: معتصم العجوري من بيت لحم، وإبراهيم الخطيب من رام الله، ونظام عوض بشارات من بلدة طمون، وإبراهيم يوسف، ومعاذ أنور حسن من قصرة قضاء نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هاني بشارات، وأسيد أبو سرور من بيت لحم

وتركزت الاعتقالات في مخيم نور شمس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال كل من: محمد عثمان عليان، ومحمود عثمان عليان، ومصعب عبد اللطيف الصباغ، وخالد معاذ الغول.

اقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

واقتحمت قوات الاحتلال حي خلة العامود بمدينة نابلس، في حين تواجدت قوات الاحتلال في حي كفر سابا بقلقيلية واندلعت مواجهات في المكان بين الشبان والجنود.

وأطلق مسلحون في ساعات متأخرة من الليل، النار تجاه حافلة للمستوطنين جنوب شرق نابلس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إطلاق النار استهدف حافلة للمستوطنين جنوب شرق نابلس، قرب مستوطنة "مجداليم" قرب بلدة قصرة، دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس من عدة جهات وحاصرت منزلا، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه، حيث اندلعت مواجهات عنيفة عقب عملية الاقتحام.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأُصيب شاب، في ساعات متأخرة من الليل، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة صور باهر، وقامت باعتقاله.

وبالتزامن مع ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر.

ونفذ فلسطينيون، 35 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة في سياق الرد على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 10 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب إحراق حافلة للمستوطنين و4 عمليات تصدي لهم، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.