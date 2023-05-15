شهيد وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد الشاب صالح صبرة من مخيم عسكر القديم وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، للمخيم ولحي المساكن الشعبية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية محلية، باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام حي المساكن الشعبية ومحيط مخيم عسكر شرق نابلس.

واقتحمت قوات معززة من الاحتلال مدنية نابلس من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

ومنذ مطلع شهر أيار/مايو الحالي، استشهد 50 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 33 منهم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي.

وباستشهاد الشاب صبرة فجر اليوم الإثنين، ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام 156 شهيدا، بينهم 116 شهيدا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و36 شهيداً من قطاع غزة.