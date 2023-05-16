مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

أفاد نادي الأسير باعتقال 19 فلسطينيا من الضفة والدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 19 فلسطينيا من الضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مخيم قدورة وبلدة ترمسعيا قضاء رام الله.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد أحمد، ونور العزة، بعد مداهمة منزليهما وتفيشهما، في مخيم قدورة، كما اعتقلت محمد وليد أبو عواد من بلدة ترمسعيا، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

يأتي ذلك، فيما واصلت قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي إغلاق مدخلي بلدة المغير قضاء رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للبلدة، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق طويلة.

وكان قد أصيب، الأحد، طفل برصاصة مطاطية، و5 طلاب بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل المغير.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال رمزي أبو الرز وآدم أبو لبن من مخيم الدهيشة، وفادي محمد الهريمي، وأحمد لطفي أسعد من بدلة أرطاس، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، فيما سرقت مصاغا من الذهب بقيمة 3 آلاف دينار، و4 آلاف شيكل من منزل أسعد.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة الزويدين بباديه يطا قضاء الخليل، واستولت على ثلاث مركبات، فيما فتشت عدد من المنازل وعاثت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها شادي شاهين، وجواد أبو عيشة، ورجب زيغان.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد كميل من بلدة قباطية قضاء جنين، وسلمت نجله محمد بلاغا لمراجعة المخابرات، وذلك بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها القنابل والأعيرة النارية.

وأصيب شاب واعتقل 5 آخرين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث اعتقلت القوات كل من: إبراهيم العالم، وشادي كمال، وياسر كمال، ويامن كمال، ومحمد بسام حميدات.

وفي محافظة القدس شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات طالت عشرات المنازل، فيما اعتقلت القوات كل من: بيسان عبيد، ومجد عبد درويش، ومحمد مصطفى، وكمال مصطفى، وإسلام سرور.