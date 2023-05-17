مستوطنون يستولون على بئر مياه ويتلفون محاصيل زراعية بالخليل

قامت مجموعة من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على بئر مياه في منطقة مغاير العبيد بمسافر يطا، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها، وري أغنامهم، وأتلفت 120 شتلة زيتون، وما يقارب 50 دونما من المحاصيل الزراعية.

استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على بئر مياه، وأتلفوا أشتالا من الزيتون ومحاصيل زراعية للفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما هدمت جرافات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقامت مجموعة من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على بئر مياه في منطقة مغاير العبيد بمسافر يطا، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها، وري محاصيلهم وأغنامهم، وأتلفت 120 شتلة زيتون، وما يقارب 50 دونما من المحاصيل الزراعية التي تعود ملكيتها لعدد من الفلسطينيين، عرف منهم: سلامة مخامرة.

وفي منطقة "فتح سدرو" القريبة من تجمع الزويدين شمال المسافر، أطلق المستوطنون أغنامهم في أراضي الفلسطينيين، وأتلفوا 50 دونما من محاصيل القمح والشعير، تعود ملكيتها لعائلة فريد الحمامدة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال مدرسة شعب البطم الأساسية، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عن المدرسة، واستولت عليها.

الاحتلال يهدم غرفة زراعية قرب قلقيلية

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية في أراضي قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية مساحتها 80 مترا مربعا، تعود لعائلة حامد فضل نزال من مدينة قلقيلية، بمنطقة جسر النبي إلياس، بحجة البناء دون ترخيص.