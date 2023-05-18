إصابات باشتباكات مع الاحتلال في نابلس

قالت مصادر محلية إن قوة خاصة اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، حيث دوت صافرات الإنذار في البلدة القديمة ومحيطها، فيما تم استهداف القوة بالرصاص الحي والعبوات الناسفة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور، وذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات ما بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، حيث دوت صافرات الإنذار في البلدة القديمة ومحيطها، فيما تم استهداف القوة بالرصاص الحي والعبوات الناسفة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة ومحيطها، حيث سمح دوي انفجارات وإطلاق نار في البلدة القديمة ومحيطها.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع، حيث تم إعطاب آلية عسكرية للاحتلال.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس مع إطلاق نار، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع تجاه المنازل خلال اقتحام البلدة القديمة.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن حصيلة اقتحام جيش الاحتلال لنابلس كانت كالتالي: إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واصابتين اثنتين بالرضوض، و35 إصابة بالاختناق.

كما شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اقتحامات للاحتلال مع ساعات الفجر الأولى، بينها بلدة بيت عور التحتا وبلدة برقة شرق رام الله، واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة مراح رياح في بيت لحم واعتقلت شابا.

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد جواد حسون بعد اقتحام منزله في قرية بيت أمرين قضاء نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "طواقمنا تعاملت مع حالتي إغماء لامرأة وفتاة في منزل ببلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال".

ونفذ فلسطينيون 25 عملا مقاوما بالضفة والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، وإحراق آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها مستوطن.