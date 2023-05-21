إصابة 4 فلسطينيين بإطلاق نار قرب الخليل

أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في الخليل، بشير النتشة، بأن أربعة مواطنين، أصيبوا بجراح متوسطة ونقلوا للمستشفى بعد إطلاق النار عليهم قرب مخيم الفوار.

أصيب صباح اليوم الأحد 4 مواطنين فلسطينيين جراء إطلاق نار قرب مخيم الفوار للاجئين جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في الخليل، بشير النتشة، بأن أربعة مواطنين، أصيبوا بجراح متوسطة ونقلوا للمستشفى بعد إطلاق النار عليهم قرب مخيم الفوار.

ويستدل من التحقيقات الأولية للشرطة الفلسطينية، بأن مجهولا اعترض مركبة المواطنين الأربعة وأطلق النار عليهم، مشيرًا إلى أنهم من عائلة واحدة من قرية الريحية جنوب الخليل.

وذكر النتشة أن محاولات إحراق وتكسير مركبات جرت عقب إطلاق النار على المواطنين الأربعة في مخيم الفوار.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار صباح اليوم مرتبط بشجار وقع قبل نحو شهر في بلدة الريحية، وأدى لمقتل شاب في حينه.