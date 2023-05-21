مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الفتى منتصر حسن فؤاد أبو عياش من بلدة بيت أمر، في حين اعتقلت القوات 6 فلسطينيين من مسافر يطا، بينهم 3 أشقاء بعد ملاحقة مركبتهم أثناء تجولهم في المنطقة.

والمعتقلون هم: إسلام عيسى ربعي، ومحمد زياد أبو حميد، وعلي عيسى علي ربعي، والأشقاء مالك والياس وإسلام أحمد ربعي.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي يعبد قضاء جنين، فيما اقتحمت قرى جلبون، وفقوعة، وعربونة، والجلمة، ودير غزالة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الناصر اللداوية، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر تخللها رشق قوات الاحتلال بالحجارة.

يأتي ذلك، فيما شهدت مدن بالضفة في ساعات متأخرة من الليل عمليتي إطلاق نار واستهداف لمركبات المستوطنين في مناطق متفرقة، أبرزها في الخليل ونابلس.

ففي الخليل، أطلق مسلحون النار صوب مركبة للمستوطنين بالقرب من مفترق إلياس بالقرب من مستوطنة “كريات أربع”.

وشهدت المنطقة استنفار قوات الاحتلال قرب “كريات أربع” في الخليل، عقب عملية إطلاق النار تجاه مركبة للمستوطنين.

وفي نابلس، رشق شبان بالحجارة حافلة للمستوطنين قرب بلدة عينابوس سبقها عملية إطلاق نار استهدف نقطة لجيش الاحتلال بمنطقة الطور في نابلس.

وفي سياق متصل، رشق الشبان حافلة مستوطنين بالحجارة على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى لتضرر زجاج المركبة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها قرية كفر قليل جنوب نابلس. وفي القدس المحتلة، شهدت عدة مناطق في مدينة القدس وضواحيها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.