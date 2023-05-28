اشتيّة إلى القاهرة الإثنين على رأس وفد وزاريّ

من المقرر أن يتم خلال الزيارة، التي تعتبر الثانية لحكومة اشتية للعاصمة المصرية، توقيع عدد من الاتفاقيات، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يتوجه رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، على رأس وفد وزاري، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين ومصر.

ويضم الوفد وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والصحة، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والأوقاف، وسلطة الطاقة، إضافة للأمين العام لمجلس الوزراء، والناطق الرسمي باسم الحكومة.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة، التي تعتبر الثانية لحكومة اشتية للعاصمة المصرية، توقيع عدد من الاتفاقيات، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما يضم الوفد عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين، فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.