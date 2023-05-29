هدم منزلين بالضفة وإحراق أشجار نخيل بنابلس

هدمت جرافات الاحتلال منزلا يعود لعائلة إبراهيم محمود عايش، بمساحة 150 مترا مربعا، في بلدة أرطاس قضاء بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في أريحا وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت مجموعة من المستوطنين بحرق أشجار نخيل في بلدة برقة قضاء نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "سما أريحا" شرق أريحا، وهدمت منزلا مأهولا، تقدر مساحته بـ 150 مترا مربعا، يعود لعائلة مقدسية، وذلك بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا يعود لعائلة إبراهيم محمود عايش، بمساحة 150 مترا مربعا، في بلدة أرطاس قضاء بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد رئيس المجلس القروي لطفي أسعد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "واد عميرة" وهدمت منزلا يعود لعائلة عايش، بحجة عدم الترخيص.

مستوطنون يحرقون أشجار نخيل

أحرق مستوطنون، اليوم الاثنين، أشجار نخيل في بلدة برقة قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين تسللوا من أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة، وأحرقوا أشجار نخيل مزروعة داخل مقبرة البلدة، وتصدى لهم الأهالي، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وأضاف أن البلدة تشهد اعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة منهم فرض أمر واقع عقب قرار عودتهم إلى أراضي "حومش" المخلاة منذ العام 2005.