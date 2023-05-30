إصابات وإحراق محاصيل زراعية على يد مستوطنين والاحتلال شرق رام الله

من مكان هجوم المستوطنين في دير دبوان

أصيب عدد من الفلسطينيين وأضرمت النيران بمحاصيل زراعية مساء الإثنين، في هجوم جديد للمستوطنين على بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا الفلسطينيين بالحجارة في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق البلدة، ما أسفر عن إصابة 4 منهم بالحجارة.

كما أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح وحاولوا إحراق منزل المواطن ماهر غنام في منطقة "دير أبو زياد"، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين ومنازلهم، لتأمين لحماية المستوطنين.

وقالت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إن "اعتداءات عصابات المستوطنين على شعبنا الأعزل وعلى ممتلكاته وتصعيد عربدتهم، هو نتيجة للضوء الأخضر الممنوح لهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتبادل الأدوار معهم".

وحذرت غنام من مخاطر مواصلة هذه الاعتداءات والهجمات على الفلسطينيين العزل، منددة بالصمت العالمي المريب عن هذه الجرائم.