الاحتلال يتوغل بغزة ويستهدف الصيادين والمزارعين

فتحت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت القنابل الدخانية تجاه الصيادين، دون أن يبلغ عن إصابات.

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر محافظة شمال قطاع غزة، في وقت بلغ عن توغل إسرائيلي محدود شرق وسط قطاع غزة واستهداف للمزارعين.

وفتحت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت القنابل الدخانية تجاه الصيادين، دون أن يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، توغلت عدة آليات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق دير البلح إلى الشرق من وسط قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، فإن 8 جرافات وآليتين، توغلت في الأراضي الواقعة بتلك المنطقة، وقامت بعمليات تجريف، وسط إطلاق نار متقطع.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار وقنابل غاز تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة حدودية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وصعدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها اليومية بحق الصيادين، بدعوى اختراقهم المساحات المحددة للصيد، التي تتفاوت من منطقة إلى أخرى في البحر الذي لا يتجاوز طول ساحله 30 كيلومترا، ما يكبد الصيادين خسائر مادية فادحة.