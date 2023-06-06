إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بجنين وقرب نابلس

في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

أصيب فلسطينيون إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب اقتحامها عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة مساء الإثنين.

وفي جنين، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة بلدات وقرى.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها على حاجز عسكري طيار نصبته على مدخل بلدة فحمة، وعلى حاجز آخر عند مدخل بلدة كفر راعي، فيما اقتحمت بلدات عرابة وكفر راعي وفحمة ورمانة وزبوبا.

واندلعت مواجهات في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للبلدات في جنين جرى خلالها إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأفيد بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجز في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال حارة القنيطرة في بيت فوريك، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي زعترة وحوارة جنوب نابلس في كلا الاتجاهات بشكل مفاجئ أمام حركة المواطنين.

كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال والمصالح التجارية في حوارة على إغلاقها، ودفعت بتعزيزات إضافية من جنودها وآلياتها العسكرية إلى المنطقة بزعم تعرض جنديين للدهس وسط بلدة حوارة.