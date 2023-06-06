تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد التميمي في النبي صالح

نطلق موكب تشييع الطفل التميمي من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، باتجاه مسقط رأسه بلدة النبي صالح غربي المدينة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع على الجثمان، قبل أن تواريه الثرى.

شيّع المئات، جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي (عامان)، اليوم الثلاثاء، والذي كان قد استشهد، أمس الإثنين، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الخميس الماضي.

وانطلق موكب تشييع الطفل التميمي من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، باتجاه مسقط رأسه بلدة النبي صالح غربي المدينة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع على الجثمان، قبل أن تواريه الثرى في مقبرة القرية.

وشارك في مراسم التشييع ممثلو جهات رسمية وفصائلية وأهلية فلسطينية.

وعلى هامش التشييع، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم لتلفزيون فلسطين، إن قتل الطفل "جريمة مدوية، روح طفل رضيع سلبت من بين يدي والده داخل بيته".

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وأضاف أنه "لابد من تحقيق جنائي دولي على وجه السرعة وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب (...) وتحرك دولي خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي نتطلع منها إلى دور فاعل وقوي وسريع وعدم التعامل مع القضايا الدولية بمعايير مزدوجة".

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيةاستشهاد الطفل محمد هيثم التميمي.

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والخميس، أصيب التميمي بجراح بالغة في رأسه، بينما أصيب والده في الكتف واليد، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على سيارتهم في بلدة النبي صالح، بينما كان الأب يهم بالخروج بمركبته من المنزل لزيارة أحد الأقارب.

وفي حينه، نقل الرضيع ووالده بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى مدخل مستوطنة قريبة من القرية، حيث نقل الرضيع عبر مروحية إسرائيلية إلى مستشفى "تل هشومير" حتى الإعلان عن استشهاده، بينما نقل الوالد إلى مستشفى في رام الله.

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وقوبلت الجريمة بتنديد فلسطيني واسع، فيما قال الاتحاد الأوروبي في بيان مقتضب صادر عن مكتب ممثله في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، إنه "يجب حماية الأطفال والمدنيين في جميع الظروف".

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وأضاف: "يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا ومتماشيًا مع القانون الدولي الإنساني وكملاذ أخير فقط عندما لا يمكن تجنبه تمامًا من أجل حماية الحياة".

ومنذ مطلع 2023 وحتى 15 أيار/ مايو، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 112 فلسطينيًا في الضفة الغربية، والقدس، وهو عدد يزيد عن ضعف من قتلتهم خلال الفترة نفسها من العام 2022 وعددهم 53، وفق معطيات للأمم المتحدة.

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