مواجهات مع الاحتلال في جنين واعتقال جريحين في النبي صالح

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة لدى اقتحامها جنين واندلاع حريق في أحد محولات الكهرباء جراء استهدافه من قبل الاحتلال، واقتحام بلدة بيتا ومداهمة منازل فيها

قوات الاحتلال في بلدة بيتا، اليوم

دارت مواجهات في مدينة جنين فجر اليوم، الجمعة، في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحقت خرابا في أحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وكثفت قوات الاحتلال تواجدها ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام جنين.

وأضافت المصادر أن إطلاق نار كثيف استهدف قوات الاحتلال أثناء انسحابها من المدينة، كما ألقيت عبوة محلية الصنع باتجاه آليات الاحتلال.

وذكرت مصادر أنه تم إطلاق نار باتجاه حاجز الجلمة في شمال جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عدد من المنازل فيها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريحين وسام مروان التميمي ومحمد فضل التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.