سلفيت: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد طه

منذ عودة سلطات الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر في تشرين أول/ أكتوبر 2015، وصل عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى اليوم 135، وترفض تقديم تقارير عن مصائرهم، أو تمكين عائلاتهم من معاينتهم.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد أحمد يعقوب طه (39 عاما)، من بلدة بديا بمحافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان مقتضب إن "طواقمنا في مديرية سلفيت تسلمت جثمان الشهيد أحمد يعقوب طه من محافظة سلفيت، إذ تم نقله لمستشفى سلفيت الحكومي، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى، حسب ترتيبات عائلته وذويه".

واستشهد أحمد يعقوب طه برصاص الاحتلال بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2023، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس استهدفت عنصرا في شرطة الاحتلال، قرب بلدة حارس، غرب سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

ووفقا لنادي الأسير، فإن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة، أولهم الشهيد أنيس دولة، والمحتجز جثمانه منذ عام 1980، وآخرهم الشيخ الشهيد خضر عدنان، والمحتجز جثمانه منذ الثاني من أيار/مايو 2023.

ومنذ عودة سلطات الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر في تشرين أول/ أكتوبر 2015، وصل عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى اليوم 135، وترفض تقديم تقارير عن مصائرهم، أو تمكين عائلاتهم من معاينتهم.