عبّاس يصل إلى بكين في زيارة تستمر أربعة أيام

المتحدّث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين: إنّ عباس أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية - الفلسطينية الجيّدة والودّية تقليديا".

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، إلى بكين، الثلاثاء، في زيارة تستمرّ أربعة أيام وتأتي في وقت تبحث فيه الصين عن لعب أدوار الوساطة في النزاعات الراهنة حول العالم وخصوصا في الشرق الأوسط.

وفي زيارته الخامسة إلى بكين سيلتقي عبّاس عددا من كبار المسؤولين الصينيين يتقدّمهم الرئيس شي جينبينغ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وبحسب "وفا" فإنّه خلال القمّة بين شي وعبّاس سيتمّ "بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

والأسبوع الماضي قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، للصحافيين إنّ عباس "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية - الفلسطينية الجيّدة والودّية تقليديا".

وأضاف أنّ "الرئيس عبّاس صديق قديم للشعب الصيني" و"الصين دعمت دائما بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية".

وتسعى بكين لأداء أدوار وساطة في الشرق الأوسط، وقد أثمرت وساطة قامت بها بين إيران والسعودية في استئناف البلدين الخصمين في آذار/ مارس علاقاتهما الدبلوماسية.

ولا تدّخر الصين جهدا لتعزيز علاقتها بالشرق الأوسط في تحدّ للنفوذ الأميركي في المنطقة.

وكان شي زار كانون الأول/ديسمبر السعودية حيث التقى أيضا الرئيس الفلسطيني وتعهّد "السعي من أجل حلّ مبكر وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".