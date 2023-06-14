اعتقالات بالضفة والقدس: الاحتلال يعتقل 5 صيادين ببحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 5 صيادين قبالة شواطئ غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وداهمت قوات الاحتلال حي خروبة بمدينة جنين، واعتقلت الشقيقين محمد، وضياء تركمان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي أبو الرب من بلدة جلبون، وذلك في أعقاب اقتحام منزل عائلته.

ومن مخيم طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر سلامة عند مروره عن حاجز دير شرف في نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب أحمد الشيخ عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا، فيما اعتقلت الشاب شادي شرحة بعد الاعتداء عليه في شارع الواد بالقدس القديمة.

ومن قطاع غزة، اعتقلت القوات البحرية للاحتلال صباح اليوم الأربعاء، 5 صيادين على متن قارب قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن زوارق الاحتلال حاصرت مركب صيد في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، واستولت عليه، واعتقلت خمسة صيادين، هم: محمد عمر الهبيل، وجهاد محمود الهبيل، وزكريا محمد عمر الهبيل، وحسن فضل بكر، وصدام ماجد بكر، ونقلتهم إلى ميناء أسدود.