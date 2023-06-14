محامي عائلة الشهيد المسن أسعد: سنقدم استئنافا على إغلاق ملف التحقيق

شدد الخطيب على أنه "سيتم الاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يأخذ القانون مجراه وتتحقق العدالة لروح المسن الذي قُتل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين".

ذكر المحامي حسن الخطيب أنه سيقدم استئنافا على قرار إغلاق ملف التحقيق مع جنود الاحتلال مرتكبي جريمة قتل الشهيد المسن عمر أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله في كانون الثاني/ يناير 2022 دون توجيه لوائح اتهام.

وأشار محامي عائلة الشهيد إلى أنه في حال رفضت نيابة الاحتلال قبول الاستئناف، فإنه سيتم تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا.

وأضاف أن "نيابة الاحتلال كانت قد أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير العام الجاري، أنها ستقدم لائحة اتهام بحق الجنود مرتكبي الجريمة، إلا أنه بعد وصول حكومة نتنياهو الجديدة أُجهض القرار بأوامر سياسية".

وأوضح الخطيب أن "قضية قتل الشهيد أسعد تسير في مسارين: الأول جنائي عند نيابة الاحتلال، والثاني حقوقي عند المحكمة المركزية الإسرائيلية، التي عرضت في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي تعويضات مالية مقابل إسقاط حقها في القضية المرفوعة، إلا أن العائلة رفضت ذلك".

وشدد على أنه "سيتم الاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يأخذ القانون مجراه وتتحقق العدالة لروح المسن الذي قُتل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين".

مما يذكر أن الشهيد عمر أسعد (80 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، استُشهد فجر الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أن سُحل وعُذب على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، ووفق الشهود، فإن جنود الاحتلال جروا الشهيد مسافة طويلة، وتُرك في باحة منزل قيد الإنشاء لعدة ساعات وفي ذروة البرد القارس حتى فارق الحياة.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن القوة التي قتلت الشهيد عمر أسعد، تسمى كتيبة "نيتساح يهودا"، التي تضم مستوطنين متطرفين يسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وينفذ جنودها اعتداءات ضد الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أن أبرز مهام تلك الفرقة في جيش الاحتلال، تتمثل في إيقاف مركبات فلسطينية وإنزال ركابها منها والتنكيل بهم، والاعتداء عليهم جسديا، وهذا ما حصل بالضبط مع الشهيد، ما يعد دليلاً آخر على أن "نيتساح يهودا" هي المسؤولة عن قتل الشهيد.