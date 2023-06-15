نابلس: الكشف عن جريمة مقتل سيّدة وسرقة مصاغها وحسابها البنكيّ

أدّت التحريّات إلى الاشتباه بعاملتين، كانتا تقومان بأعمال الرعاية الصحيّة، وتمّ إحضار العاملة الأولى في أثناء وجودها في نابلس، والأخرى تمّ إحضارها بالتعاون مع شرطة محافظة الخليل، بعد اختفاء آثارها منذ ثلاثة أيّام.

أعلنت شرطة محافظة نابلس، اليوم الخميس، عن كشف ملابسات الجريمة البشعة التي تعرّضت لها مواطنة تبلغ من العمر 60 عامًا.

وحسب بيان الشرطة، فإنّه وخلال متابعة إدارة المباحث العامّة بشرطة محافظة نابلس لشكوى من قبل أحد المواطنين، تفيد بفقدان مصاغ ذهبيّ من منزل شقيقتيه بعد وفاة إحداهما مطلع الشهر الحاليّ.

وأضاف البيان، أنّه وأثناء السير في إجراءات البحث والتحرّي، تبيّن وجود سحوبات ماليّة خلال فترات متقاربة من حساب الشقيقة المتوفّاة، عن طريق بطاقة الصرّاف الآلي الخاصّة بها.

وأدّت التحريّات إلى الاشتباه بعاملتين، كانتا تقومان بأعمال الرعاية الصحيّة.

وتابع البيان أنّه تمّ إحضار العاملة الأولى في أثناء وجودها في نابلس، والأخرى تمّ إحضارها بالتعاون مع شرطة محافظة الخليل، بعد اختفاء آثارها منذ ثلاثة أيّام".

وأضاف أنّه وبسماع أقوال المشتبه بهنّ، أفادتا بحقن المتوفّاة بجرعات زائدة من مادّة طبيّة مخدّرة بقصد قتلها.

وتابع البيان، إنّه بعد تفتيش منزل إحداهما، تمّ ضبط جزء من المصاغ والأموال المسروقة.

وأحيل محضر القضيّة إلى النيابة العامّة، والتي أصدرت قرارًا فوريًّا باستخراج جثمان المتوفّاة، وإحالته إلى معهد الطبّ العدليّ في جامعة النجاح الوطنيّة.