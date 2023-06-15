وفاة طفل من طولكرم متأثرا بإصابته في حادث دهس

أقر طاقم طبي، اليوم، وفاة الطفل جهاد ماهر شتيوي (13 عاما) متأثرا بإصابته في حادث دهس في مخيم نور شمس، قبل أيام.

أُعلنت في طولكرم، اليوم الخميس، وفاة الطفل جهاد ماهر شتيوي (13 عاما) متأثرا بإصابته في حادث دهس في مخيم نور شمس، قبل أيام.

وكان الضحية قد نُقل إلى المستشفى، وهو بحالة بالغة الخطورة، ومكث في غرفة العناية المكثفة، وأُجريت له عدة عمليات جراحية، إلا أن كافة المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل، وأقر الأطباء وفاته.

وفور انتشار النبأ المفجع، سادت أجواء من الحزن والأسى بين أقارب ضحية الحادث، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وتواصل الشرطة الفلسطينية التحقيق في ملابسات الحادث.