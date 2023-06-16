الضفة: اعتداءات للمستوطنين وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

أصيب فلسطينيون بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أقدم مستوطنون على تنفيذ اعتداءات على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

في بيت أمر شمال الخليل، أصيب شاب ومصور صحافي بالرصاص الحي وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ، بينهما الزميل الصحافي إيهاب العلامي وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وأضاف أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بينهم طفل خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان.

وقالت مصادر طبية إن طفلا أصيب بقنبلة غاز في الظهر إلى جانب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، من جراء قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة التي انطلقت عقب أداء الصلاة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي التفاصيل، فإن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا تجاههم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وكانت المسيرة انطلقت بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، تلبية لدعوة حركة "فتح" تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

في قرية صفا غرب رام الله، شارك عشرات المواطنين في مسيرة نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال لصالح بناء منطقة صناعية استيطانية.

وانطلقت المسيرة عقب أداء صلاة الجمعة نحو الأراضي المهددة، رد خلالها المواطنون الهتافات والشعارات الرافضة للاستيطان.

وذكرت مصادر محلية، أن المسيرة انطلقت عقب استيلاء الاحتلال على نحو 400 دونم في منطقتي "خلة خليف" و"باطن حسان" غرب القرية، بنية بناء منطقة صناعية.

وقرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، اعتدى مستوطنون على المواطنين وأطلقوا الرصاص تجاههم في منطقة "عين سامية".

وجاء في التفاصيل، أن أهالي قرية كفر مالك تفاجأوا أثناء توجههم لأراضيهم في المنطقة المذكورة، باقتحامها من قبل عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال، مضيفة أن المستوطنين أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوت الأهالي، دون الإبلاغ عن إصابات.

يذكر أن مستوطنين قاموا قبل أيام بتكسير مجموعة من الأشجار في المنطقة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد الغرف الزراعية المجاورة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين أحدهما من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته، وجرفت أراضي زراعية واقتحمت بلدتي اليامون وكفر دان.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسين علي حمدوني من حي امريحة في بلدة يعبد، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما أصيب زوجته الحامل بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاههما، وذلك على حاجز عسكري طيار أقيم على مدخل الحي، نقلت إثرها إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية، وطرقا فرعية مؤدية إلى بلدة يعبد بمحاذاة معسكر "دوتان" والشارع الرئيسي الذي يربط جنين مع طولكرم ويعبد.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود يوسف السعدي من جنين على حاجز عسكري بالقرب من طولكرم، كما اقتحمت بلدتي كفر دان واليامون وشنت حملات تفتيش في البلدتين.