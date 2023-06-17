الاحتلال يدهس مواطنًا شرق نابلس

قوات الاحتلال تداهم عدة منازل في حي المساكن الشعبية في المخيم وتعتقل المواطن ياسين قطناني.

أفادت مصادر محلية بأن مواطنًا فلسطينيًا أصيب برضوض، استعدت تقديم العلاج له، جراء دهسه من قبل دورية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها، فجر اليوم السبت، مخيم عسكر شرق نابلس.

ونقلت "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف "تعاملت مع حالات اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحام مخيم عسكر، إضافة إلى تقديم العلاج لمواطن أصيب برضوض جراء تعرضه للدعس من قبل دوريات الاحتلال.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في حي المساكن الشعبية في المخيم، واعتقلت المواطن، ياسين قطناني.